ميلان يبدأ خطوات استعادة إبراهيموفيتش

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي ميلان بدأ، اليوم الأربعاء، محادثات من أجل استعادة مهاجمه السابق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وحسب صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن ميلان تحدث لأول مرة إلى مينو رايولا، وكيل إبراهيموفيتش، حول احتمالية عودة النجم السويدي لملعب سان سيرو.

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وأشار التقرير إلى أن ميلان مستعد لتوقيع عقد مع إبراهيموفيتش مدته موسم ونصف الموسم، على الرغم من بلوغه عامه الـ 38.

ومن المتوقع إجراء المزيد من المحادثات بين الطرفين في الأيام المقبلة، وسط ترقب من بولونيا، الذي يسعى هو الآخر لحسم الصفقة.

وكان إبراهيموفيتش قد أعلن نهاية تجربته مع ناديه السابق لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي، حيث ينتهي عقده بنهاية ديسمبر المقبل.

المصدر: وكالات