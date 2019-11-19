العراق يتعادل مع البحرين في تصفيات مونديال قطر

ساد التعادل السلبي مباراة المنتخبين العراقي والبحريني التي جمعتهما اليوم، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى "كأس العالم 2022" و"كأس آسيا 2023".

وبهذا التعادل، رفع منتخب العراق رصيده إلى 11 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، ورفع المنتخب البحريني رصيده في المركز الثاني إلى 9 نقاط.

FT: IRQ 🇮🇶 0 - 0 🇧🇭 BHR



Today’s big game ends without any goal for both side, helping the Iraqis to stay at the top of the group C .#AsianQualifierspic.twitter.com/sxoR90X6oV — AFC (@theafcdotcom) November 19, 2019

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المصدر: وكالات