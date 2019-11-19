العراق يتعادل مع البحرين في تصفيات مونديال قطر
ساد التعادل السلبي مباراة المنتخبين العراقي والبحريني التي جمعتهما اليوم، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى "كأس العالم 2022" و"كأس آسيا 2023".
فيديو .. القائم يحرم منتخب #العراق من تسجيل هدف محقق في مرمى #البحرين .. تصفيات مونديال #قطر2022#WCQpic.twitter.com/yPm8ht3rRo— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 19, 2019
وبهذا التعادل، رفع منتخب العراق رصيده إلى 11 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، ورفع المنتخب البحريني رصيده في المركز الثاني إلى 9 نقاط.
FT: IRQ 🇮🇶 0 - 0 🇧🇭 BHR— AFC (@theafcdotcom) November 19, 2019
Today’s big game ends without any goal for both side, helping the Iraqis to stay at the top of the group C .#AsianQualifierspic.twitter.com/sxoR90X6oV
المصدر: وكالات