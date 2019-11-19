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العراق يتعادل مع البحرين في تصفيات مونديال قطر

الرياضة

العراق يتعادل مع البحرين في تصفيات مونديال قطر
theafcdotcom/twitter
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ساد التعادل السلبي مباراة المنتخبين العراقي والبحريني التي جمعتهما اليوم، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى "كأس العالم 2022" و"كأس آسيا 2023".

وبهذا التعادل، رفع منتخب العراق رصيده إلى 11 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، ورفع المنتخب البحريني رصيده في المركز الثاني إلى 9 نقاط.

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المصدر: وكالات

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