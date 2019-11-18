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بالفيديو.. لاعب يُسقط مصورة بالقاضية

الرياضة

بالفيديو.. لاعب يُسقط مصورة بالقاضية
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤلما، يظهر تعرض مصورة صحفية لضربة قوية من أحد اللاعبين خلال مباراة جورجيا وآبورن ضمن دوري كرة القدم الأمريكية للجامعات.

ويظهر في الفيديو أحد اللاعبين يتلقى دفعة قوية من منافسه أدت إلى فقدانه توازنه وأجبرته على الاندفاع إلى خارج خطوط الملعب حيث يجتمع المصورون، ولسوء الحظ، فقد اصطدمت ركبته اليسرى بقوة بوجه مصورة مما أفقدها وعيها على الفور.

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وتوقفت المباراة ريثما يقوم الفريق الطبي بمساعدة الصحفية، وبعد تقديم الإسعافات الأولية تم نقلها إلى المشفى للاطمئنان التام على صحتها.

يذكر أن فريق جورجيا فاز بالمباراة بنتيجة 14-0.

المصدر: لينتا رو

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