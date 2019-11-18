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شاهد.. الحظ ينقذ الجماهير من ركلة جزاء نفذها حارس مرمى بطريقة "مضحكة"

الرياضة

شاهد.. الحظ ينقذ الجماهير من ركلة جزاء نفذها حارس مرمى بطريقة
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أضاع حارس نادي نونيتون بورو ركلة جزاء بطريقة "كوميدية " خلال مواجهة فريقه التي فاز بها 2-0 أمام ضيفه ستراتفورد، ضمن دوري الدرجة السابعة الإنجليزي بكرة القدم.

وانبرى الحارس توني برايدن لتنفيذ ركلة الجزاء التي احتسبت لفريقه، لكنه أفسد الأمر بشكل كامل، بعد أن قرر تسديدها بشكل قوي للغاية خارج الملعب.

وارتفعت الكرة بعيدا في الهواء قبل أن تصطدم بأحد المصابيح المتواجدة في سقف الملعب، وتسقط فوق المدرجات، إلا أن الحظ وقف إلى جانب المشجعين، الذين لم يتعرضوا للإصابة.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اللقطة التي اعتبروها "مضحكة" ونال الحارس العديد من التعليقات الساخرة التي طالبته بإصلاح المصباح عقوبة على طريقته "الفذة" في تنفيذ ركلة الجزاء تلك.

المصدر: eurosport.ru

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