شاهد.. الحظ ينقذ الجماهير من ركلة جزاء نفذها حارس مرمى بطريقة "مضحكة"

أضاع حارس نادي نونيتون بورو ركلة جزاء بطريقة "كوميدية " خلال مواجهة فريقه التي فاز بها 2-0 أمام ضيفه ستراتفورد، ضمن دوري الدرجة السابعة الإنجليزي بكرة القدم.

وانبرى الحارس توني برايدن لتنفيذ ركلة الجزاء التي احتسبت لفريقه، لكنه أفسد الأمر بشكل كامل، بعد أن قرر تسديدها بشكل قوي للغاية خارج الملعب.

وارتفعت الكرة بعيدا في الهواء قبل أن تصطدم بأحد المصابيح المتواجدة في سقف الملعب، وتسقط فوق المدرجات، إلا أن الحظ وقف إلى جانب المشجعين، الذين لم يتعرضوا للإصابة.

16th November - Nuneaton goalkeeper Tony Breeden stepped up to take a penalty but smashed it over and broke the light in the terrace. @NuneatonBoroFCpic.twitter.com/KSqoaKaqdx — Follow Four Added Minutes (@FourAddedMins) November 16, 2019

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اللقطة التي اعتبروها "مضحكة" ونال الحارس العديد من التعليقات الساخرة التي طالبته بإصلاح المصباح عقوبة على طريقته "الفذة" في تنفيذ ركلة الجزاء تلك.

المصدر: eurosport.ru