غريزمان ينفرد برقم مميز في تصفيات "يورو 2020"

حقق الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم برشلونة الإسباني، رقما فريدا مع منتخب بلاده في ليلة الفوز على ألبانيا بهدفين نظيفين في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وصنع غريزمان الهدف الأول الذي سجله كورينتين توليسو، قبل أن يتولى بنفسه تسجيله الهدف الثاني.

وحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات، فإن غريزمان نجح في صناعة 7 أهداف، أكثر من أي لاعب آخر بتصفيات يورو 2020.

كما ذكرت شبكة "سكواوكا" للإحصاءات أن غريزمان أصبح سادس أفضل هداف في تاريخ منتخب "الديوك" بـ30 هدفا.

France's all-time top goalscorers:



🇫🇷 Thierry Henry (51)

🇫🇷 Michel Platini (41)

🇫🇷 Olivier Giroud (39)

🇫🇷 David Trezeguet (34)

🇫🇷 Zinedine Zidane (31)

🇫🇷 Antoine Griezmann (30) 🆕

🇫🇷 Just Fontaine (30)

🇫🇷 Jean-Pierre Papin (30)



Griezmann puts himself among French greats. 🤩 pic.twitter.com/wGHrQPSDab — Squawka Football (@Squawka) November 17, 2019

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يذكر أن المنتخب الفرنسي تأهل رسميا لكأس الأمم الأوروبية 2020، كمتصدر للمجموعة الثامنة برصيد 25 نقطة.

المصدر: وكالات