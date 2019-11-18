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غريزمان ينفرد برقم مميز في تصفيات "يورو 2020"

الرياضة

غريزمان ينفرد برقم مميز في تصفيات
AFP FRANCK FIFE
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حقق الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم برشلونة الإسباني، رقما فريدا مع منتخب بلاده في ليلة الفوز على ألبانيا بهدفين نظيفين في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وصنع غريزمان الهدف الأول الذي سجله كورينتين توليسو، قبل أن يتولى بنفسه تسجيله الهدف الثاني.

وحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات، فإن غريزمان نجح في صناعة 7 أهداف، أكثر من أي لاعب آخر بتصفيات يورو 2020.

كما ذكرت شبكة "سكواوكا" للإحصاءات أن غريزمان أصبح سادس أفضل هداف في تاريخ منتخب "الديوك" بـ30 هدفا.

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يذكر أن المنتخب الفرنسي تأهل رسميا لكأس الأمم الأوروبية 2020، كمتصدر للمجموعة الثامنة برصيد 25 نقطة.

المصدر: وكالات

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