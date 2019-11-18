بالفيديو.. فرنسا تسقط ألبانيا بثنائية وديشان يحتفل بمباراته الـ100

فاز المنتخب الفرنسي على مضيفه الألباني 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين، الأحد، في إطار مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وعكرت فرنسا التي افتقدت نجميها، الشاب كيليان مبابي بسبب توعك صحي، وبول بوغبا للإصابة، على ألبانيا احتفالها بافتتاح الملعب الوطني في تيرانا في لقاء خاضته بخمسة تعديلات على التشكيلة التي فازت السبت بصعوبة على مولدافيا 2-1 على "ستاد دو فرانس" في ضواحي باريس.

بالمقابل، احتفل ديشان بأفضل طريقة بخوضه مباراته الـ100 كمدرب لأبطال العالم الذين ردوا على صافرات الاستهجان التي وجهت من المدرجات خلال عزف النشيد الوطني الفرنسي، بأفضل طريقة على أرضية الملعب.

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وسجل ثنائية منتخب الديوك كل من: كورينتين توليسو في الدقيقة الثامنة، وأنطوان غريزمان في الدقيقة 30.

ونجح توليسو في إحراز الهدف الأول للمنتخب الفرنسي من رأسية قوية من داخل منطقة جزاء ألبانيا مستغلا ركلة حرة غير مباشرة من الجهة اليسرى.

وفي الدقيقة 30، أضاف غريزمان الهدف الثاني لمنتخب بلاده من تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء الفريق المضيف.

وبهذا الانتصار، تصدر الفرنسيون المجموعة الثامنة من التصفيات برصيد 25 نقطة، فيما حل المنتخب الألباني في المركز الرابع، وفي جعبته 13 نقطة.

المصدر: وكالات