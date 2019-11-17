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المقاتل الأمريكي نايت يثأر من الروسي لوبوف بضربة قاضية من دون قفاز! (فيديو)

الرياضة

المقاتل الأمريكي نايت يثأر من الروسي لوبوف بضربة قاضية من دون قفاز! (فيديو)
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أسقط الأمريكي جيسون نايت منافسه الروسي-الإيرلندي أرتيوم لوبوف، بالضربة القاضية في النزال الذي جمعهما، اليوم الأحد، ضمن دورة "Bare Knuckle FC" للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وتمكن المقاتل الأمريكي من توجيه ضربة قوية قاضية لخصمه في الجولة الرابعة من النزال، الذي جرى في مدينة بيلوكسي بولاية مسيسيبي الأمريكية.

وأصيب أرتيوم لوبوف الذي يحمل الجنسية الإيرلندية أيضا، بقطع خطير تحت عينه اليمنى في الجولة الثانية، وسقط على إثره على أرض الحلبة ولكنه نهض وواصل القتال، لكنه تلقى لكمة قوية أخرى في الجولة الرابعة في نفس المكان، وأصبحت اللكمة القاضية، خاصة وأن المقاتلين لا يرتدون قفازات في نزالات "Bare Knuckle FC"، التي تقام وفقا لقواعد رياضة الملاكمة، لكن بوجود فوارق عدة.

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وثأر جيسون نايت بذلك من منافسه الروسي لخسارته أمامه في النزال الأول بينهما، ووافق الأمريكي على نزال ثأري آخر في حال طلب أرتيوم لوبوف ذلك.

المصدر: وكالات

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