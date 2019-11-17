مقاتل يهزم خصمه بضربة "هزيم الرعد" (فيديو)

أسقط الفرنسي ديفي غالون خصمه البريطاني، روس بيرسون، بحركة "خيالية"، في النزال الذي جمعهما ضمن بطولة المنظمة الجديدة "Probellum 1" للفنون القتالية المختلطة.

ووجه المقاتل الفرنسي ضربة قاضية بساقه بعد حركة دورانية تسمى "thunderclap" أو "هزيم الرعد"، إلى رأس خصمه وأسقطه على أرض الحلبة، في الجولة الثالثة من النزال.

واستعاد ديفي غالون، البالغ من العمر 30 عاما، بذلك توازنه بعد هزيمتين متتاليتين.

بينما مني روس بيرسون بالهزيمة الثالثة على التوالي، بعد هزيمتين ضمن منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة، التي كان يلعب فيها، ليمنى بالهزيمة الـ 17 في مسيرته الاحترافية، مقابل 20 انتصارا.

المصدر: وكالات