تحركات برشلونة لتجديد عقد ميسي

كشف إيريك أبيدال، المدير الرياضي لنادي برشلونة، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يجري محادثات في الوقت الحالي من أجل تجديد عقده مع الفريق الكتالوني.

وأكد أبيدال أن مسؤولي البارسا مقتنعون بأن النجم الأرجنتيني سيبقى داخل أسوار " كامب نو" لسنوات عديدة قادمة. وجاء ذلك خلال تصريحات نجم برشلونة السابق (أبيدال) التي نقلتها صحيفة " الموندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وقال أبيدال :"في الوقت الحالي هناك حديث بالفعل بين الإدارة وميسي، لا أعرف هل سنتوصل إلى اتفاق قريب أم لا، الأمر بيد اللاعب نفسه".

وأضاف: "موعد الإعلان الرسمي عن التجديد؟ لا أعرف كما قلت، سيعلن عن ذلك حين يتم بشكل رسمي، ولكن بالنسبة لي فأنا متفائل".

Nothing New Here Folks.Lionel Messi is in talks with Barcelona over a new contract, the Spanish club's sporting director Eric Abidal has confirmed. https://t.co/MH54wdhcbx — Captain Fantastic8 (@nattyroons) November 17, 2019

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وتابع: " هو لاعب مفتاحي بالنسبة لبرشلونة، هو لديه بند في عقده يسمح له بالرحيل، ولكني أعرف أن الرئيس (بارتوميو) مع ممثليه سيقومون بإنهاء الأمر، لذلك ليس هناك قلق، الأمور ستأخذ بعض الوقت فقط، ولكن كل شيء على ما يرام".

وقاد ميسي كتيبة برشلونة خلال 15 عاما قضاها مع الفريق، وحقق العديد من الألقاب خلال العقد الأخير، حيث حصد 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا أعوام 2006، 2009، 2011 و2015، بالإضافة إلى عدد كبير من ألقاب الدوري الإسباني.

المصدر: وكالات