أعرب لاعب نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، الدولي السنغالي ساديو ماني، عن سعادته باللعب إلى جانب الثنائي النجم المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

وقال ماني في تصريحات لمجلة نادي ليفربول الرسمية: "دائما أقول إنه من السهل العمل مع الثنائي صلاح وفيرمينو، أعتقد أنني محظوظ باللعب إلى جوارهما".

نحن جميعًا من بلدان مختلفة ونتحدث بلغات مختلفة ولكني أعتقد أن كرة القدم لغة واحدة عالمية يمكن للجميع التحدث بها. — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) 16 ноября 2019 г.

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وأضاف: "أي لاعب سيلعب بجوار الثنائي سوف يستمتع كثيرا بكرة القدم، لاعبان جيدان للغاية، الأمور تبدو سهلة بجوارهما، لهذا أنا استمتع باللعب معهما".

واختتم ماني تصريحاته، قائلا: "كل منا جاء من بلد مختلف ولغته الأولى مختلفة، لكن كرة القدم لها لغة واحدة ويمكن للجميع التحدث بها".

وأشاد موقع ليفربول في تقريره بالثلاثي الذي ساعد ليفربول في التتويج باللقب السادس في تاريخ النادي لدوري أبطال أوروبا، في يونيو الماضي، إضافة إلى تصدره قائمة الدوري الإنجليزي حاليا، برصيد 34 نقطة، متقدما بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه ليسر سيتي وتشيلسي، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

المصدر: وكالات