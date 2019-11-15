سقوط "أسود الأطلس" في مصيدة "المرابطون"

استهل المنتخب المغربي مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2021، بتعادل سلبي بطعم الهزيمة في معقله أمام نظيره الموريتاني، اليوم الجمعة.

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واكتفى منتخب المغرب بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل، ويتقاسم المركزين الثاني والثالث مع موريتانيا، في ترتيب المجموعة الخامسة (E) بفارق نقطتين خلف منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى الذي فاز على ضيفه البوروندي بهدفين من دون رد.

المصدر: وكالات