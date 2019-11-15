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تونس تكرم وفادة ليبيا برباعية

الرياضة

تونس تكرم وفادة ليبيا برباعية
AFP Giuseppe CACACE
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بدأ المنتخب التونسي مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم "الكاميرون 2021"، بالفوز على ضيفه الليبي (4-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة.

وأحرز النجم التونسي المخضرم، وهبي الخزري، الهدف الأول والثاني لـ "نسور قرطاج"، في الدقيقة (33، و90)، بينما تكفل زميله، سيف الدين الخاوي، بتسجل الهدفين الآخرين، في الدقيقتين (41 و52). في حيم سجل الليبي حمدو الهوني هدف بلاده الوحيد، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

وتصدر منتخب تونس ترتيب المجموعة العاشرة للتصفيات، بفارق الأهداف أمام نظيره التنزاني الذي تغلب بدوره على ضيفه منتخب غينيا الإستوائية بهدفين من دون رد.

المصدر: وكالات 

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