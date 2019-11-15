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رسميا.. تيري هنري يعود مجددا للتدريب

الرياضة

رسميا.. تيري هنري يعود مجددا للتدريب
AFP VALERY HACHE
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أعلن نادي مونتريال إمباكت الأمريكي، تعاقده مع النجم الفرنسي تيري هنري، ليكون مديرا فنيا للفريق.

ونشر النادي الأمريكي بيانا أكد فيه إنهاء إجراءات التعاقد مع هنري، بعدما وقع عقدا مع الفريق لمدة موسمين.

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ويعد الفريق الأمريكي ثاني التجارب التدريبية لهنري، وذلك بعد مسيرة لم تستمر طويلا مع نادي موناكو الفرنسي الموسم الماضي.

وقبلها كان هنري مساعدا للإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا.

ولا يعد هنري غريبا على كرة القدم الأمريكية، حيث سبق أن خاض تجربة احترافية مع نادي نيويورك ريد بولز.

المصدر: وكالات

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