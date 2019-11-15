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فرنسا تخطف صدارة مجموعتها من تركيا في ليلة التأهل لـ"يورو 2020" (فيديو)

الرياضة

فرنسا تخطف صدارة مجموعتها من تركيا في ليلة التأهل لـ
Gettyimages.ru
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حقق المنتخب الفرنسي فوزا بشق الأنفس على ضيفه المولدوفي بنتيجة 2-1، أمس الخميس، لتكتمل فرحة تأهله لنهائيات كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، قبل الجولة الأخيرة من التصفيات.

وتقدم الضيوف بهدف سجله فاديم راتا في الدقيقة 9، ورد أصحاب الأرض بهدفي رافاييل فاران وأوليفيه جيرو من ركلة جزاء في الدقيقتين 35 و79.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 22 نقطة ليخطف صدارة المجموعة الثامنة من نظيره التركي الذي تأهل أيضا بالتعادل مع آيسلندا من دون أهداف، بينما تجمد رصيد مولدوفا عند 3 نقاط في المركز الأخير.

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ورفع جيرو عدد أهدافه الدولية مع "الديوك" إلى 39 هدفا في 96 مباراة، متخلفا بفارق هدفين عن ميشال بلاتيني ثاني أفضل الهدافين بعد تييري هنري صاحب الرقم القياسي بـ51 هدفا.

المصدر: وكالات

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