الجزائر تكتسح زامبيا في مستهل رحلة تصفيات أمم إفريقيا

استهل المنتخب الجزائري مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم "الكاميرون 2021"، بفوز ساحق على ضيفه الزامبي (5-0) اليوم الخميس.

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وتناوب على تسجيل خماسية منتخب "محاربو الصحراء" كل من، رامي بن سبعيني (د. 44)، وبغداد بونجاح (د. 68 من ضربة جزاء، و90)، ويوسف بلايلي (د. 75)، والعربي هلال سوداني (د. 86).

وتصدر منتخب الجزائر ترتيب المجموعة الثامنة للتصفيات، التي تضم أيضا منتخبي زيمبابوي وبوتسوانا.

المصدر: وكالات