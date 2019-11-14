بالفيديو.. أهداف مباراة سوريا والصين
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تجري حاليا مباراة منتخبي سوريا والصين، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 بالصين.
وسجل أسامة أمري هدف السبق لسوريا في الدقيقة 19 من عمر اللقاء برأسية متقنة في المقص الأيسر.
فيديو : هدف #سوريا يتقدم 1 - 0 على #الصين ... تصفيات #مونديال2022 و #كأس_آسيا2023pic.twitter.com/682WJ52oYw— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 14, 2019
وعادل للمنتخب الصيني وو لي في الدقيقة 30.
فيديو : هدف #الصين يتعادل 1 - 1 مع #سوريا ... تصفيات #مونديال2022 و #كأس_آسيا2023pic.twitter.com/dVWkEbNifx— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 14, 2019
المصدر: RT
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