بالفيديو.. أهداف مباراة سوريا والصين

تجري حاليا مباراة منتخبي سوريا والصين، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 بالصين.

وسجل أسامة أمري هدف السبق لسوريا في الدقيقة 19 من عمر اللقاء برأسية متقنة في المقص الأيسر.

وعادل للمنتخب الصيني وو لي في الدقيقة 30.

المصدر: RT