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مدرب مصر يعلق على مغادرة صلاح معسكر "الفراعنة"

الرياضة

مدرب مصر يعلق على مغادرة صلاح معسكر
Globallookpress
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صرح المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، بأن النجم محمد صلاح جاء من أجل المصداقية بالرغم من تعرضه للإصابة خلال مباراة فريقه ليفربول ضد ضيفه مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال البدري في المؤتمر الصحفي عشية مواجة منتخب كينيا ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2021: "محمد صلاح مصاب من المباراة الأخيرة أمام مانشستر سيتي هو رغب أن يكون متواجدا وتكون هناك مصداقية، وغادر اليوم المعسكر، ولكن لدي البديل".

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وأضاف: "لدي 24 لاعبا أثق في إمكانياتهم، مباراة كينيا ليست سهلة، أتمنى أن تحضر الجماهير، لأن وجودهم يطور من مستوى اللاعبين".

أما فيما يتعلق بإصابة اللاعب حمدي فتحي، فقال البدري: "كنت قلقا على حمدي فتحي، ولكن إصابة الغضروف بسيطة، وسيعود سريعا، حمدي سيكون له مستقبل كبير، وكان إضافة لنا".

المصدر: وكالات 

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