الاتحاد المصري يكشف موقفه من مشاركة صلاح مع المنتخب

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عدم جاهزية النجم محمد صلاح لخوض مباراتي منتخب "الفراعنة" ضد نظيريه الكيني وجزر القمر، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري للكرة على موقع "تويتر" بيانا مقتضبا جاء فيه: "الفحوصات الطبية تؤكد عدم جاهزية صلاح لكينيا وجزر القمر ....".

إقرأ المزيد

وعانى محمد صلاح نجم ليفربول، من آلام في الكاحل إثر احتكاك قوي مع البرازيلي فيرناندينيو لاعب مانشستر سيتي، على كرة مشتركة خلال الشوط الأول للمباراة بين الفريقين، لكنه لم يتم تبديله فورا وخرج، في الدقيقة 87 من عمر المباراة التي انتهت بفوز "الريدز" (3-1) وسجل النجم المصري الهدف الثاني لفريقه.

المصدر: وكالات