الشكوك تحوم حول مشاركة صلاح مع منتخب مصر (فيديو)

ذكرت تقارير صحفية أن النجم المصري محمد صلاح عانى من آلام بالكاحل بعد مباراة فريقه ليفربول مع مانشستر سيتي، الأحد الماضي، ما يهدد مشاركته مع منتخب بلاده بتصفيات كأس أمم إفريقيا.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن صلاح، بالرغم من شعوره بآلام في الكاحل، أصر على الالتحاق بمعسكر منتخب بلاده هذا الأسبوع، بعد الغياب عنه الشهر الماضي، وسيواجه منتخب "الفراعنة" نظيره الكيني، يوم الخميس المقبل، ومن ثم جزر القمر، يوم الاثنين القادم.

وعانى محمد صلاح من آلام في الكاحل إثر احتكاك قوي مع البرازيلي فيرناندينيو لاعب مانشستر سيتي، على كرة مشتركة خلال الشوط الأول، لكنه لم يتم تبديله فورا وخرج، في الدقيقة 87 من عمر المباراة التي انتهت بفوز "الريدز" (3-1) وسجل النجم المصري الهدف الثاني لفريقه.

لنبدأ يومنا بهدف @MoSalah في شباك السيتي من كل الزوايا 💥🤩



ونستمتع بالعرضية الرائعة من @andrewrobertso5 🎯pic.twitter.com/K3ew48QTDq — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) 12 ноября 2019 г.

وخضع صلاح، 27 عاما، للفحص أثناء وجوده في مصر، تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب، ويترقب الجميع نتائجها وخاصة ليفربول الذي قد يرسل فريقا طبيا لعلاج نجمه إذا أظهرت نتائج الفحص وجود "أي مشاكل كبيرة"، حسبما ذكرت الصحيفة الإنجليزية.

وأشارت إلى أن مسؤولي ليفربول يخشون من أن تؤدي الإصابة إلى ابتعاد النجم المصري عن مواجهة كريستال بالاس المقبلة، ضمن الجولة 13 من "البريميرليغ"، إلا أنهم لا يستطيعون بطبيعة الحال منعه من الانضمام لصفوف منتخب بلاده في هذا التوقيت.

المصدر: وكالات