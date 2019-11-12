كلمة واحدة رددها رونالدو "غضبا" أثناء تبديله أمام ميلان

أكدت تقارير صحفية أن خروج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ملعب "إليانز ستاديوم" عند استبداله خلال مباراة يوفنتوس وضيفه ميلان، لم يكن سلسا كما ظهر على شاشات التلفاز.

وكشفت صحيفة "توتو سبورت" المقربة من أسوار "السيدة العجوز" أن رونالدو تلفظ بكلمة "اللعنة" قبل خروجه من الملعب، وكررها عدة مرات في إشارة لمدى غضبه من التغيير.

وتوجه رونالدو بعد استبداله بزميله الأرجنتيني باولو ديبالا، في الدقيقة 55، من قبل ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس، إلى غرفة الملابس مباشرة من دون أن يصافح المدرب أو حتى اللاعبين على مقاعد البدلاء كما هي العادة في عالم كرة القدم.

وأكدت تقارير صحفية أن كريستيانو رونالدو غادر ملعب "إليانز ستاديوم" بشكل كامل قبل انتهاء المباراة ولم ينتظر عودة زملائه والمدير الفني إلى غرفة تبديل الملابس.

المصدر: وكالات