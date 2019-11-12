بيكيه "سمسار" نقل السوبر الإسباني إلى السعودية.. فماذا كان الثمن؟

ساعد جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، الاتحاد الإسباني لكرة القدم على نقل مقر كأس السوبر إلى السعودية والذي سيقام في الفترة ما بين 8 و12 يناير القادم.

ويحافظ اللاعب الدولي السابق على علاقات جيدة جداً بمسؤولين في الشرق الأوسط وساهم في نقل البطولة التي ستقام في المملكة العربية السعودية، ويذكر أن قطر كانت هي الأخرى تقاتل من أجل استضافة هذه البطولة على أرضها.

وأقر الاتحاد الإسباني بأن بيكيه لعب دور الوسيط بسبب علاقته بمسؤولين سعوديين، لكن الاتحاد نفى دفع أي عمولة للاعب البرسا تجنبا للشبهات وتعارض المصالح وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.

La Supercopa se jugará en Arabia Saudí gracias a Gerard Piqué, el central del Barcelona puso en contacto a la RFEF con las autoridades saudíes a través de su empresa Kosmos. pic.twitter.com/lkVUtCmZ3e — RealEspartaβ (@RealEspartaB) November 11, 2019

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لكن تقارير إعلامية تكهنت بأن بيكيه حصل على عمولة من الجانب السعودي عبر شركته "كوزموس" تقدر بـ4 مليون يورو، وهي نسبة 10% من العقد الإجمالي، والذي يبلغ 40 مليون يورو مقابل تنظيم 3 نسخ متتالية للسوبر الإسباني.

وستقام بطولة السوبر لأول مرة بمشاركة أربعة فرق، ويتواجه الفائزان في النهائي في جدة يوم 12 يناير المقبل.

ويذكر أن الاتحاد الإسباني أعلن عن خوض الثلاث نسخ المقبلة من بطولة كأس السوبر الإسباني في ثوبها الجديد بالسعودية وسيشارك في كأس السوبر، برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني، وفالنسيا حامل لقب كأس ملك إسبانيا وأتلتيكو مدريد وريال مدريد ثاني وثالث "الليغا" على الترتيب.

المصدر: وكالات