فيديو منى خليفة مشجعة ليفربول يحصد آلاف المشاهدات

لقي فيديو تظهر فيه مشجعة لليفربول الإنجليزي وهي تغني على مدرجات إستاد "أنفيلد"، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي أثناء مواجهة مانشستر سيتي ضمن الجولة 12 من بطولة الدوري الممتاز.

وحقق الفيديو المنشور بتاريخ 11 نوفمبر على حساب منى خليفة، والذي تظهر فيه المشجعة مرتدية قميص "الريدز" الأحمر وحاملة وشاح النادي، زهاء 500 ألف مشاهدة، وتم إعادة نشره ما يصل إلى 3 آلاف و500 مرة، ونال إعجاب 19 ألف ناشط على "تويتر".

The love I have for this club ❤️ pic.twitter.com/PuBYsH8QRy — bougie (@monakhalifaxo) November 11, 2019

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وتعيش المشجعة خليفة ذات الأصول الإريترية في ملبورن الأسترالية، وتنشط في مجال السفر حول العالم وترصد رحلاتها من خلال الصور ولقطات الفيديو ونشرها على "السوشيال ميديا".

وكانت قد سافرت إلى ليفربول لمتابعة مباراة فريقها المفضل أمام مانشستر سيتي، التي انتهت لصالح "الريدز" 3-1، لينفردوا بصدارة ترتيب جدول البريميرليغ.

المصدر: "تويتر"