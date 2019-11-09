بالفيديو.. "الفرعون" صلاح يمازح مراسلة

مازح المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مراسلة قناة "ESPN" قبل بداية تدريبات "الريدز" استعدادا لمباراة مانشستر سيتي غدا، ضمن منافسات الجولة الـ12 في قمة الدوري الإنجليزي.

وكانت ناتالي جيدار مراسلة "ESPN"، تجهز للقيام بتقرير من أمام غرف تبديل ملابس ليفربول، ليأتي صلاح من خلفها ويلوح بيده دون أن تراه.

وفور علمها بتواجد "الفرعون" المصري خلفها، سارعت المراسلة بإخراج هاتفها من أجل التقاط صورة سيلفي معه.

ونشرت المراسلة عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام" فيديو للحادثة الطريفة، وعلقت بالقول مازحة: "عندما تستعد للعمل ويأتي رجل مزعج قليلا ويقول وداعا للكاميرا، إنها شخصية جذابة للغاية مو صلاح".

المصدر: إنستغرام