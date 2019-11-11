مصر تهزم غانا وتبلغ المربع الذهبي لبطولة إفريقيا (فيديو)

بلغ منتخب مصر الدور قبل النهائي لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، عقب فوزه على نظيره الغاني (3-2)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين، في استاد القاهرة، ضمن الجولة الثانية للبطولة.

وحملت ثلاثية منتخب "الفراعنة" توقيع كل من، مصطفى محمد، ورمضان صبحي، وأحمد ياسر ريان، في الدقائق (17، 82، 88) على الترتيب.

بينما سجل ثنائية غانا كل من، ياو يبواه، وسامويل أوبينغ، في الدقيقتين (6 و47) على التوالي.

Highlights 🎥



🇪🇬 Egypt produce a thrilling comeback against Ghana 🇬🇭 and qualify for semi's.#TotalAFCONU23pic.twitter.com/fgHsZqwfwe — CAF (@CAF_Online) 11 ноября 2019 г.

وحقق منتخب مصر انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى 6 نقاط، ويتصدر قائمة المجموعة الأولى بفارق نقطتين عن وصيفه الكاميروني، الذي تغلب بدوره على منتخب مالي بهدف وحيد.

Highlights 📽



Evina strikes again & puts Mali on the brink of elimination 🇲🇱🇨🇲#TotalAFCONU23pic.twitter.com/BLhTethf4d — CAF (@CAF_Online) 11 ноября 2019 г.

المصدر: وكالات