أخفق الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي، مجددا في فك "عقدة" ليفربول على ملعبه "أنفيلد" في الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب هزيمة فريقه (1-3) في الجولة الـ 12 "للبريمير ليغ".

ولم يذق أغويرو نكهة تسجيل الأهداف في ثامن مباراة له على ملعب "أنفيلد"، كما لم يحقق أي انتصار بقميص السيتي على "الريدز" على أرضه ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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وفي الوقت الذي يعاني فيه أغوير من عقدة ليفربول "الريدز - الأحمر"، يواجه النجم المصري محمد صلاح مهاجم "الريدز" نفسه، عقدة فريق آخر "أحمر اللون" أيضا، وهو مانشستر يونايتد الملقب بـ "الشياطين الحمر"، وإن لعب صلاح مباريات أقل بمرتين.

فلم ينجح الفرعون المصري في هز شباك فريق "الشياطين الحمر" قط على ملعب "أولد ترافورد"، ولا حتى على ملعب "أنفيلد"، ليبقى مانشستر يونايتد الفريق الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي واجهه صلاح أكثر من مرة (4 مباريات) من دون أن يزور شباكه أو حتى يصنع هدفا.

وانضم سيرخيو أغويرو إلى صفوف مانشستر سيتي قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني، مقابل 40 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين شارك في 353 مباراة بجميع المسابقات، وسجل خلالها 244 هدفا وصنع 71.

ولعب الدولي الأرجنتيني 205 مباراة مع مانشستر سيتي في تاريخ مشاركاته بالدوري الإنجليزي الممتاز، وأحرز خلالها 173 هدفا.

المصدر: وكالات