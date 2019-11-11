كلوب يؤكد علو كعبه على غوارديولا في صراع بدأ بألمانيا واشتعل في إنجلترا

أكد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول علو كعبه على الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عقب فوزه عليه (3-1) في قمة الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

فقد حقق يورغن كلوب "المجنون- الداهية"، انتصاره التاسع على بيب غوارديولا "فيلسوف الساحرة المستديرة"، في 18 مواجهة مباشرة جرت بينهما حتى الآن في جميع البطولات، مقابل 6 انتصارات للأخير، بينما انتهت ثلاث مباريات منها بالتعادل.

وبدأ الصراع بين الثنائي عندما قدم غوارديولا إلى ألمانيا، عام 2013، وتولى قيادة فريق بايرن ميونخ، بينما كان كلوب حينها مدربا للغريم التقليدي بروسيا دورتموند.

ونجح يورغن كلوب (52 عاما) في التتويج بالسوبر الألماني مرتين على حساب المدرب الإسباني خلال عامي (2013 و2014)، ثم أقصاه من الدور نصف النهائي لكأس ألمانيا عام 2015، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (3-1).

ورد بيب غوارديولا (48 عاما) على المدرب الألماني، بالتتويج بكأس ألمانيا لكرة القدم عام 2014، بالفوز عليه في المباراة النهائية بهدفين من دون رد.

وفاز غوارديولا في 3 مباريات من أصل أربع ضد كلوب في الدوري الألماني، وتويج المدرب الإسباني بلقب بطل "البوندسليغا" 3 مرات متتالية.

وانتقل الصراع بين المدربين إلى الملاعب الإنجليزية، بعد رحيل كلوب عن صفوف دورتموند عام 2015، ليبدأ تجربة جديدة بالتعاقد مع ليفربول، ومن ثم لحق به الإسباني بعد عام واحد فقط ليشرف على تدريب مانشستر سيتي.

ومارس بيب غوارديولا هوايته في حصد الألقاب، فقد نجح في تحقيق جميع البطولات المحلية، إذ توج بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين متتاليتين، بالإضافة إلى حصد الدرع الخيرية مرتين أيضا، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة مرتين كذلك، إلى جانب لقب بطل كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشهد الموسم الماضي صراعا شديدا بين ليفربول ومانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي حسمه الأخير بفارق نقطة واحدة فقط، وتوج باللقب برصيد 98 نقطة.

في المقابل، واصل كلوب تفوقه على المدرب الإسباني، في المواجهات المباشرة، فقد أقصى فريقه مانشستر سيتي من الدور ربع النهائي للنسخة قبل الماضية لدوري أبطال أوروبا، بالفوز عليه في مجموع المباراتين (5-1).

ونجح يورغن كلوب في قيادة ليفربول إلى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي، ويبدو أنه عازم على انتزاع لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، في هذا الموسم، من مانشستر سيتي، حيث يتربع ليفربول على عرش صدارة "البريمير ليغ"، برصيد 34 نقطة، موسعا الفارق إلى تسع نقاط بينه وبين حامل اللقب، ومبتعدا بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه ليستر سيتي وتشيلسي، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

المصدر: وكالات