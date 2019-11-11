أبوتريكة ينعى لاعب الزمالك السابق علاء علي

نعى النجم السابق لنادي الأهلي ومنتخب مصر لكرة القدم، محمد أبوتريكة، لاعب الزمالك السابق، علاء علي، الذي توفي، اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 31 عاما بعد صراع مع المرض.

وكتب أبوتريكة "تغريدة" عبر حسابه على موقع "تويتر" نعى فيها علاء علي، الذي لعب ضمن صفوف الزمالك، قبل الانتقال لأندية طلائع الجيش، وسموحة، والمصري، ودافع الموسم الماضي عن ألوان بتروجيت، قبل أن يصبح لاعبا حرا ويغيب عن الملاعب بسبب ظروف مرضه.

رحمة الله تعالى على علاء علي وغفر الله له واسكنه فسيح جناته ورزق أهله الصبر والسلوان

من اراد واعظا فالموت يكفيه — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) 11 ноября 2019 г.

إقرأ المزيد

وغاب علاء علي في الفترة الأخيرة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي قبل الإعلان عن وفاته اليوم.

المصدر: وكالات