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أبوتريكة ينعى لاعب الزمالك السابق علاء علي

الرياضة

أبوتريكة ينعى لاعب الزمالك السابق علاء علي
AFP TOSHIFUMI KITAMURA
محمد أبوتريكه - صورة من الأرشيف
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نعى النجم السابق لنادي الأهلي ومنتخب مصر لكرة القدم، محمد أبوتريكة، لاعب الزمالك السابق، علاء علي، الذي توفي، اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 31 عاما بعد صراع مع المرض.

وكتب أبوتريكة "تغريدة" عبر حسابه على موقع "تويتر" نعى فيها علاء علي، الذي لعب ضمن صفوف الزمالك، قبل الانتقال لأندية طلائع الجيش، وسموحة، والمصري، ودافع الموسم الماضي عن ألوان بتروجيت، قبل أن يصبح لاعبا حرا ويغيب عن الملاعب بسبب ظروف مرضه.

 

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وغاب علاء علي في الفترة الأخيرة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي قبل الإعلان عن وفاته اليوم.

المصدر: وكالات 

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