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وفاة لاعب مصري معروف بعد صراع مع المرض

الرياضة

وفاة لاعب مصري معروف بعد صراع مع المرض
@ZSCOfficial
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توفي لاعب فريق الزمالك المصري لكرة القدم سابقا، علاء علي، اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 31 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.

ونعى نادي الزمالك لاعبه السابق عبر "تغريدة" على حاسبه الرسمي في موقع "تويتر" جاء فيها: "ينعي نادي الزمالك ببالغ الحزن والأسى وفاة لاعبه الأسبق علاء علي، نسأل الله تعالى أن يرحمه ويلهم ذويه الصبر والسلوان".

ولعب علاء علي ضمن صفوف الزمالك، قبل الانتقال لأندية طلائع الجيش، وسموحة، والمصري، ولعب الموسم الماضي مع بتروجيت، قبل أن يصبح لاعبا حرا ويغيب عن الملاعب بسبب ظروف مرضه.

وغاب اللاعب في الفترة الأخيرة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي قبل إعلان وفاته اليوم.

وخاض علاء علي طوال مسيرته 175 مباراة، بواقع 158 مباراة بالدوري، و12 بالكأس، و5 مباريات بدوري الأبطال، وسجل خلالها 19 هدفا بالدوري، وهدفا بدوري الأبطال.

المصدر: وكالات 

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