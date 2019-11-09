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الدوري الألماني: هدم رمزي لجدار برلين في الذكرى الثلاثين لسقوطه (فيديو)

الرياضة

الدوري الألماني: هدم رمزي لجدار برلين في الذكرى الثلاثين لسقوطه (فيديو)
AFP Odd ANDERSEN
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شهد الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية، هدم رمزي لجدار برلين قبيل انطلاق مباراة هرتا برلين وضيفه لايبزيغ ضمن الجولة 11 من "البوندسليغا"، إحياء للذكرى الـ30 لتوحيد شطري العاصمة.

ووضعت مجسمات لكتل أسمنتية على امتداد خط منتصف الملعب، كتب عليها "معا ضد الجدران، معا من أجل برلين" أثناء فترة إحماء الفريقين، قبل أن يتم "هدمها" مع تبادل الفريقين المصافحة قبيل صافرة البداية، في يوم إحياء ألمانيا الذكرى الـ30 لسقوط الجدار.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز لايبزيغ بنتيجة 4-2، ليصعد إلى وصافة الدوري الألماني، فيما توقف رصيد هيرتا برلين عند 11 نقطة في المركز الـ13.

المصدر: وكالات

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