برشلونة يستعد لعهد "ما بعد ميسي"

رغم أن ليونيل ميسي لا يزال ركيزة متينة لبرشلونة، إلا أن رئيس النادي الإسباني جوسيب بارتوميو أكد بدء الاستعدادات لليوم الذي سيدخل فيه النجم الأرجنتيني إلى ملعب "كامب نو" لآخر مرة.

وأوضح بارتوميو، في مقابلة أجرتها معه وكالة "أسوشيتد برس"، أن ميسي البالغ 32 عاما سيبقى زعيما لفريقه على مدى موسمين أو ثلاثة قادمة على الأقل، مضيفا: "هناك لاعبون شباب آخرون قادمون. لاعبون قادمون من الخارج، ولاعبون قادمون أيضا من أكاديمية "لا ماسيا" التابعة لنا. ونحن سعداء للغاية بأننا نستعد لمرحلة ما بعد ميسي".

🔊 Bartomeu: “In the next coming 2 or 3 seasons our leader will continue to be Lionel Messi, but it’s true that there are other young players who are coming. Players coming from abroad, but also players coming from La Masia.” pic.twitter.com/r8PflKbk2g — BarçaTimes (@BarcaTimes) November 9, 2019

وقال بارتوميو الذي تنقضي ولايته في عام 2021 وحسب معايير النادي لن يكون بوسعه الترشح مجددا، إنه يعمل اليوم على تهيئة أرضية لمستقبل النادي الكتالوني من خلال جذب لاعبين ناشئين مؤهلين إلى الفريق، مؤكدا أنه يعلق آماله على الفرنسي أنطوان غريزمان الذي انتقل إلى برشلونة من أتليتيكو مدريد ولاعب غينيا بيساو، أنسو فاتي، وهو من خريجي أكاديمية "لا ماسيا".

كما أعرب رئيس برشلونة عن قناعته بأن الهولندي فرينكي دي يونغ "يتجه إلى إنشاء العهد الخاص به في الفريق".

وعلى الرغم من قناعته بمستقبل "البلوغرانا"، أكد بارتوميو أنه يشارك مخاوف المشجعين بشأن كيفية تعامل النادي مع تراجع حالة ميسي في المستقبل، مشيرا إلى أن أهم أولويات خطته الانتقالية تكمن في ضمان أن يظل النجم الأرجنتيني مرتبطا بفريقه حتى بعد انتهاء مشواره الرياضي.

وأشار بارتوميو إلى أنه على الرغم من أن عهد ميسي ينقضي في عام 2021، فإن جميع الأطراف المعنية ترغب في تمديده لفترة غير محددة إذا شعر اللاعب الأرجنتيني بالقدرات والطموحات المطلوبة، وتابع: "لا شك لدي في أن ميسي بعد أن ينهي مشواره كلاعب سيبقى مرتبطا بناديه لما تبقى من حياته".

المصدر: أسوشيتد برس