السجن 10 سنوات لشخص اعتدى على أوزيل (فيديو)

حكم في لندن بالسجن 10 سنوات على الشخص الذي أقدم على محاولة فاشلة للسطو على ثنائي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم مسعود أوزيل وسيد كولاشيناتس، في يوليو الماضي بلندن.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية B.B.C أن محكمة هارو كراون قضت بسجن آشلي سميث البالغ 30 عاما عقب اعترافه بمحاولة سرقة ساعات يد بقيمة 200 ألف جنيه استرليني أي ما يعادل تقريبا 255 ألف دولار من ثنائي أرسنال.

ويُنتظر صدور حكم بشأن جوردان نورثاوفر البالغ 26 عاما الشريك في الجريمة والذي أقر بتورطه في الهجوم.

ووصف القاضي إيان بورني مرتكب الجريمة سميث بأنه مجرم له "سجل جنائي" ومعروف لدى الشرطة.

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وكان لاعب الوسط الألماني السابق أوزيل يقود سيارته المرسيدس السوداء في شمال لندن عندما حاصرها شخصان يخفيان وجهيهما بخوذتين يركبان دراجة نارية في الـ25 يوليو تموز الماضي، بعد مطاردة طويلة لنحو ميل كامل.

وأظهر مقطع فيديو مصور المدافع البوسني كولاشيناتس، الذي كان إلى جوار زميله في النادي اللندني، يخرج من السيارة ليقاوم المهاجمين.

المصدر: "رويترز"