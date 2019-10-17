أوزيل باق مع أرسنال رغم تهميشه

أكد الألماني مسعود أوزيل، أنه سيبقى مع ناديه أرسنال الإنجليزي لكرة القدم حتى نهاية عقده في صيف 2021، على الرغم من عدم مشاركته أساسيا في تشكيلة مدرب "الغانرز"، الإسباني أوناي إيمري.

وقال اللاعب الدولي الألماني السابق في حديث مع موقع "ذي أثلتيك" الإلكتروني: "أرتبط بعقد حتى صيف 2021 وسأبقى حتى انتهائه"، معلقا على شائعات رحيله في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

Mesut Ozil intends to stay at Arsenal 'at least' until 2021 🔴 pic.twitter.com/qVnlOKoYpu — ESPN FC (@ESPNFC) October 17, 2019

وأردف أوزيل قائلا: "قد تمر بظروف صعبة كما يحصل الآن، لكنها ليست سببا للهرب ولن أقوم بذلك"، مع العلم أن أوزيل لم يشارك أساسيا منذ مطلع الموسم الحالي سوى في مباراتين من أصل 11 لفريق "المدفعجية"، وذلك بعد موسم مخيب في 2018-2019.

وتابع: "كان (المدرب الفرنسي السابق) أرسين فينغر عنصرا رئيسا في قدومي إلى أرسنال، لكن حتى عندما رحل أردت البقاء".

وأضاف صانع الألعاب الألماني المقتنع بالعودة: "عملت مع أحد أبرز المدربين في العالم، أرسين فينغر، جوزيه مورينيو، يواكيم لوف، واحترمتهم كثيرا. الأمر مماثل مع إيمري".

واختتم لاعب ريال مدريد الإسباني السابق حديثه قائلا: "سألعب. أثق في قدرتي على تقديم ما هو منتظر مني، وأريد مساعدة النادي على تحقيق أهدافه".

ولم يشارك أوزيل أساسيا منذ مطلع الموسم الحالي سوى في مباراتين من أصل 11 لفريق "المدفعجية"، وذلك بعد موسم مخيب في 2018-2019.

يذكر أنه منذ وصوله في عام 2013، أصبح أوزيل رابع أفضل ممرر في الدوري الإنجليزي، لكن تأثيره تراجع في عهد المدرب إيمري.

المصدر: أ ف ب