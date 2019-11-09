ثنائي مغربي في التشكيلة المثالية لدوري الأبطال

بصم النجمان المغربيان أشرف حكيمي، وحكيم زياش على التشكيلة المثالية لرابعة جولات دوري أبطال أوروبا، بعد مساهمة الأول في فوز دورتموند، ومساعدة صانع ألعاب أياكس فريقه بتعادل ثمين.

واختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الثنائي العربي ضمن التشكيلة المثالية التي تألقت مع فرقها لهذه الجولة، وضمت كل من حارس باريس سان جيرمان كيلور نافاس فيها، بينما شكل خط الدفاع الرباعي حكيمي وسيرخيو راموس قائد ريال مدريد ويواكيم أندرسن من أولمبيك ليون ويان بوريل من نادي سلافيا براغ التشيكي.

وحضر الرباعي سون هيونغ مين توتنهام، وجورجينهو من تشيلسي، وزياش، وزميله كوينسي بروميس من أياكس أمستردام على رأس خط الوسط في هذه التشكيلة.

بينما جاء ثنائي ريال مدريد الإسباني، الفرنسي كريم بنزيما، والبرازيلي رودريغو في الخط الهجومي.

🔢 𝗙𝗮𝗻𝘁𝗮𝘀𝘆 𝗧𝗲𝗮𝗺 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗪𝗲𝗲𝗸! ⚽️



Your #UCLfantasy top scorer was _____@PlayStationEUpic.twitter.com/jJakhMwNRG — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) ٧ نوفمبر ٢٠١٩

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وكان قد حول المدافع حكيمي تأخر فريقه بوروسيا دورتموند الألماني، بثنائية نظيفة أمام الضيف إنتر ميلان إلى فوز 3-2، إذ سجل منها ثنائية بطريقة رائعة، ليكون نجم المباراة بلا استثناء.

ونجح زياش نجم أياكس الهولندي، في إزعاج مدافعي تشلسي خلال المباراة، بفضل تمريراته الدقيقة، ليحقق هدفا خلال المباراة المثيرة التي انتهت بأربعة أهداف لكل الفريقين.

ويتوجه النجمان للدخول في معسكر منتخب "أسود الأطلس" الذي يتحضر لمواجهة موريتانيا وبورندي في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

المصدر: وكالات