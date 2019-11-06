لاعب يُطرد بعد ركله دجاجة حتى الموت (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه اللاعب، إيفان جازديك، وهو يقدم على قتل دجاجة بسبب دخولها أرض الميدان ما تسبب بإيقاف المباراة في إحدى دوريات الهواة في كرواتيا.

وأثارت مجموعة من الدجاجات غضب اللاعب الكرواتي بسبب تعطيل المباراة، ما دفعه لطردها بطريقة مؤذية أدت إلى موت دجاجة، عندما قام بركلها على مرحلتين لتنفق إلى جانب خط الملعب.

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وقام اللاعب بحمل الطائر النافق ليرميه بعيدا خارج سور الملعب فما كان من حكم اللقاء إلا وأن أشهر بطاقة حمراء في وجهه، وفقا لموقع 24 SATA الكرواتي.

وفي وقت لاحق، قدم اللاعب اعتذارا عما بدر منه، مبررا فعلته بأنه لم يكن يقصد قتل الدجاجة بل طردها فقط من أرض الملعب، وما حدث كان عن طريق الخطأ.

وأرسل جازديك دجاجة أخرى مرفقة برسالة اعتذار لمالكة الدجاج التي تقطن بجوار الملعب.

المصدر: 24sata.hr