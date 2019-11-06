بالفيديو.. مدافع تشيلسي يتلاعب بلاعبي الخصم لكنه يهدر فرصة تسجيل هدف عالمي "بشكل مضحك"

أضاع مدافع تشلسي الفرنسي كورت زوما، فرصة تسجيل هدف مميز خلال مواجهة فريقه ضيفه أياكس أمستردام الهولندي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وخطف المدافع زوما الأضواء حين تقمص دور مهاجمي تشيلسي، بعد وصول الكرة إليه في منطقته الدفاعية، لينطلق مسرعا نحو مرمى أياكس.

وراوغ زوما أربعة لاعبين مظهرا مهارات استثنائية في تجاوز الحائط الدفاعي الهولندي، قبل أن يقدم على التسديد من حدود منطقة الجزاء، تسديدة علت قائم حارس الفريق المنافس، ما حرمه من إحراز هدف عالمي في البطولة الأوروبية.

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وقلب "البلوز" تأخره 1-4 إلى تعادل دراماتيكي مع أياكس أمستردام 4-4، مستفيدا من طرد لاعبين اثنين لخصمه في آخر 20 د.

ورفع أياكس رصيده إلى 7 نقاط في المجموعة الثامنة، بالتساوي مع تشيلسي الثاني وفالنسيا الإسباني.

المصدر: eurosport.ru