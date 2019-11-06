بالفيديو.. مباراة دراماتيكية تحرم أياكس الفوز على تشيلسي

قلب تشيلسي الانجليزي تأخره 1-4 إلى تعادل دراماتيكي مع ضيفه أياكس أمستردام 4-4 مستفيدا من طرد لاعبين لخصمه في آخر 20 د، الثلاثاء، ضمن الجولة 4 من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

أفتتح أياكس التسجيل مبكرا عبر كوينسي بروميس الذي ارتدت كرته من هداف تشيلسي تامي إبراهام عن طريق الخطأ (2).

وانتعش جمهور ملعب "ستامفورد بريدج" بعدما عادل جورجينيو من ركلة جزاء في الدقيقة (4).

لكن أياكس استعاد تقدمه بتمريرة بعيدة متقنة من المغربي حكيم زياش إلى بروميس الذي هز الشباك (20).

وفي لقطة اسكتت جماهير الملعب اللندني، ارتدت ضربة حرة من زاوية ضيقة بعيدة لزياش ليرسلها إلى الشباك هدفا هولنديا ثالثا (35)، قبل أن يضيف لاعب الوسط دوني فان دي بيك بعد تمريرة أيضا من المتألق زياش (55).

لكن ما حصل في آخر نصف ساعة يفوق الوصف، إذ قلص قائد تشيلسي سيزار إسبيلبيكويتا الفارق في الدقيقة (63) .

ومن هجمة تالية، طرد الحكم مدافعي أياكس، دالي بليند وجويل فيلتمان، بعد خطأ ولمسة يد، وحصل تشيلسي على ركلة جزاء ثانية ترجمها جورجينيو (71).

لكن أياكس تابع انهياره ومنيت شباكه بهدف رابع عبر الظهير ريس جيمس (74).

إقرأ المزيد

وكان أياكس في طريقه إلى قطع شوط كبير من أجل التأهل إلى دور الـ16 والثأر لخسارته ذهابا من تشيلسي 0-1، لكن نهاية المباراة جاءت دراماتيكية مثيرة وانتهت باقتسام النقطتين.

ورفع أياكس، الذي حقق انجازا كبيرا الموسم الماضي ببلوغه نصف النهائي، رصيده إلى 7 نقاط في المجموعة الثامنة، بالتساوي مع تشيلسي الثاني وفالنسيا الإسباني الفائز على ضيفه ليل الفرنسي 4-1.

المصدر: "أ ف ب"