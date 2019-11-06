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اتهامات بالخيانة والفساد للملاكم الأوكراني الشهير فيتالي كليتشكو

الرياضة

اتهامات بالخيانة والفساد للملاكم الأوكراني الشهير فيتالي كليتشكو
AFP PATRIK STOLLARZ
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فتح المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، تحقيقا جنائيا بحق عمدة العاصمة كييف، الملاكم الشهير فيتالي كليتشكو، بخصوص خيانة محتملة واختلاس أموال ميزانية العاصمة الأوكرانية.

وفتحت القضية الجنائية ضد الملاكم الأوكراني المعتزل بعد قرار محكمة مكافحة الفساد المحلية، الذي تم تبنيه في 18 أكتوبر الماضي، بالتحقيق بشأن انتهاكات محتملة لكليتشكو ونائبيه بموجب المواد المتعلقة بإساءة استخدام السلطة، وكسب أموال غير قانونية، واختلاس ميزانية العاصمة، والخيانة وغيرها من الجرائم.

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المصدر: RT

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