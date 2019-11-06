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فينغر ينتقد برشلونة: "البرسا فقد الكاريزما"

الرياضة

فينغر ينتقد برشلونة:
AFP LLUIS GENE -ADRIAN DENNIS
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انتقد الفرنسي أرسين فينغر، المدير الفني السابق لأرسنال الإنجليزي، أداء برشلونة الإسباني عقب التعادل المخيب أمام التشيكي سلافيا براغ في الجولة 4 من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتحدث المدرب المخضرم خلال تواجده في الاستوديو التحليلي لليلة دوري أبطال أوروبا عن وضعية البرسا قائلا: "رغم أنهم يتصدرون الدوري الإسباني ومجموعتهم في دوري الأبطال، إلا أنهم يلعبون كأنهم في أزمة، لأن اللعب بطيء للغاية، بدون ديناميكية، وفردي جدا في الأمتار الأخيرة!".

مضيفا: "عندما يفقدون الكرة، يمكن أن يستقبلوا هدفا من الهجمات المرتدة، لأنهم لا يغلقون المساحة أمام الخصم".

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واستغرب فينغر الحال التي يظهر بها برشلونة بطريقة اللعب الفردية، موضحا: "برشلونة حالة مثيرة للاهتمام لأن لديهم تاريخ من اللعب الجماعي البارز، ولديهم ميسي الذي يصنع الفارق، اليوم، يبدو أنهم يلعبون وكأنهم ينتظرون شيئا من ميسي".

وعقب: "البرسا خسر الكاريزما.. اليوم، فقدوا الكاريزما الخاصة بهم، ويجب أن تسأل كم أثرت بهم آخر خيبتين في دوري أبطال أوروبا".

وكان برشلونة  قد عجز عن هز شباك ضيفه فريق سلافيا براغ، ليسقط  في فخ التعادل السلبي على ملعبه وبين أنصاره.

المصدر:sport.es

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