مارادونا يصعد الخلاف ويوجه رسالة حادة لابنته

شن الأسطورة الأرجنتيني، دييغو أرماندو مارادونا، هجوما عنيفا على ابنته جيانينا بعد تصريحاتها عن قلقها وخوفها بشأن صحة وموت والدها وأنه يعاني من ألزهايمر، وهو ما رد عليه بغضب شديد.

وأثارت ابنة النجم الأرجنتيني البالغة 30 عاما، مخاوف بشأن صحة والدها بعد نشرها تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة: "إنه يموت من الداخل.. لنصلي من أجله".

وتتواصل سلسلة المشاكل بين مارادونا وابنته منذ فترة بسبب خلافات بينه وبين والدتها، كلاوديا فيلافاني، وصلت لساحات القضاء، مع العلم أنه انفصل عنها في عام 2003.

DIEGO MARADONA’S daughter suggested her dad is “getting killed from the inside” as concerns over his health continue.



Giannina Maradona, 30, took to social media to make the cryptic comments – not directly naming who they were related to – but most infe… https://t.co/2QumRFE8Z2pic.twitter.com/bbPVSW59Gu — Newsypeople (@newsypeople) ٥ نوفمبر ٢٠١٩

ونشر مارادونا فيديو عبر حسابه على "إنستغرام" قال فيه: "مرحبا، أريد أن أخبركم أنني لا أموت على الإطلاق، أنا أواصل عملي بهدوء، لقد تأثرت بالخسارة الأخيرة لفريقي، لكنني لا أعرف ماذا كانت جيانينا تريد أن تقول".

وتابع مارادونا: "أنا أعلم أنه كلما تقدمت في العمر، ستهتم أكثر بما سأتركه، وأنا أخبر الجميع أنني لن أترك أي شيء، سأتبرع بكل شيء حصلت عليه في حياتي، وهم لا وجود لهم في حياتي، وأنا بصحة جيدة جدا، وشكرا لك".

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ولم تكن هذه المرة الأولى التي يصعد فيها مارادونا الخلاف ضد ابنته، إذ اتهمها بسرقة أموال منه والتورط في قضايا غسيل أموال.

يذكر أن ابنة مارادونا كانت متزوجة سابقا من نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، وأنجبت منه ولدا يدعى بنيامين.

المصدر: dailymail.co.uk