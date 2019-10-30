بالفيديو..احتفال أسطوري بنجم الكرة الأرجنتينية مارادونا في عيد ميلاده الـ59

احتفل جمهور نيولز أولد بويز بأسطورة الكرة الأرجنتينية دييغو مارادونا، قبل انطلاق مباراتهم أمام فريق مارادونا الجديد خيمناسيا ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري الأرجنتيني.

وأكمل مارادونا بطل كأس العالم 1986 اليوم الأربعاء عامه الـ59 والذي يعيش تجربته الخامسة في عالم التدريب هذا الموسم.

وعند دخوله إلى أرض ملعب نيويلز أولد بويز، عانق نجم الفريق ماكسي رودريغيز والدموع تكاد تنهمر من عينيه.

وأشرف مارادونا على تدريب ماكسي في منافسات كأس العالم بجنوب إفريقيا 2010، والذي ودعه منتخب التانغو من الدور ربع النهائي بنتيجة 4-0 أمام ألمانيا.

#TNTSports | La inconfundible firma de Maradona en el sillón que le dio Newell's.#Newells 🆚 #Gimnasiapic.twitter.com/qMUgUJeWOZ — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) October 29, 2019

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وقدمت إدارة نادي نيويلز أولد بويز صورة ضخمة للنجم الأرجنتيني إضافة إلى كرسي فخم من باللون الأحمر والأسود، وقع عليه بخط يديه قبل أن يدير المباراة من عليه من أقرب نقطة على خط التماس.

وأظهر جمهور النادي الذي تواجد بكثافة مشاعر التقدير والوفاء تجاه مسيرة بطل كأس العالم، رغم أنه لم يمثل النادي سوى لموسم واحد بين عامي 1993 و1994.

وجاء الاحتفال بعيد ميلاد مارادونا مزدوجا في المباراة بعد تحقيق فريقه الفوز 4-0، وسط خيبة أمل جمهور نيويلز أولد بويز الذي كان يطمح لاقتناص المركز الثاني في جدول الترتيب.

وكان هذا الفوز هو الثاني لمارادونا خلال الجولات الخمس الماضية مع فريق خيمانسيا، ما ساعده على التقدم في الجدول إلى المركز الـ23 برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن جودوي كروز الأخير، ليصبح على مقربة من دخول صراع النجاة من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

المصدر: mirror.co.uk