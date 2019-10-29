مارادونا يرقص على شرفة أمام مشجعي ناديه (فيديو)

تجمع عدد من جماهير نادي خيمناسيا لا بلاتا الأرجنتيني، أمام الفندق الذي نزل فيه مدربه الأسطورة دييغو مارادونا، عشية مباراته ضد مضيفه نيويلز أولد بويز، ضمن الجولة الـ 11 للدوري.

وخرج مارادونا إلى شرفة غرفته ليحيي جماهير النادي، واستقبلهم بنوع من المرح بفاصل من الرقص.

وتولى مارادونا (58 عاما) مهمة تدريب خيمناسيا لا بلاتا، الذي يعاني من سوء النتائج، وحقق انتصارا وحيدا فقط تحت قيادة المدرب الجديد، مقابل أربع هزائم.

ويحتل خيمناسيا لا بلاتا المركز الثالث والعشرين قبل الأخير في الدوري الأرجنتيني الممتاز، برصيد أربع نقاط فقط.

المصدر: وكالات