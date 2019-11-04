محمد صلاح يهدد رقم ستيفن جيرارد الأوروبي

يسعى المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي لتحطيم الرقم القياسي المسجل باسم ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول السابق والمدير الفني الحالي لرينجرز الاسكتلندي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتلوح الفرصة غدا الثلاثاء أمام الفرعون في لقاء ليفربول مع جينك البلجيكي على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، لمعادلة رقم جيرارد.

ويحل "المو" في المركز الثاني بقائمة الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول بمسابقة دوري أبطال أوروبا "شاملة التصفيات"، برصيد 19 هدفا، لذا في حال تسجيله 3 أهداف "هاتريك"، سيحطم رقم جيرارد 21 هدف.

Steven Gerrard reaction to @MoSalah goals against Roma is out of this world



It’s pure passion & joy #LFCpic.twitter.com/Vg4KoE6Mnn — SCARFACE (@LFC_LION) ١ نوفمبر ٢٠١٩

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لكن هداف الريدز احتاج إلى 28 مباراة للوصول للرقم بينما تطلب الأمر من جيرارد 73 مباراة للوصول إلى رقمه.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط خلف نابولي الإيطالي صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة، بينما يحتل جينك المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

المصدر: وكالات