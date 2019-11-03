لاتسيو يهزم ميلان في معقله (فيديو)

خرج فريق لاتسيو منتصرا من ملعب مضيفه ميلان (2-1)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحملت ثنائية فريق لاتسيو توقيع كل من المهاجمين، شيرو إيموبيلي، والأرجنتيني خواكين كوريا، في الدقيقتين الـ (25 و83) على الترتيب.

بينما جاء هدف أصحاب الأرض الوحيد بـ "نيران صديقة" سجله المدافع الأنغولي كيسانغا بارتولومو جاسينتو، خطأ في مرماه، عند الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول.

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ورفع لاتسيو رصيده إلى 21 نقطة وتقدم إلى المركز الرابع في قائمة "الكالتشيو".

بينما توقف رصيد ميلان عند 13 نقطة، وتراجع إلى المركز الحادي عشر على سلم الترتيب.

المصدر: RT