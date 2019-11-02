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دي لخت يحسم "ديربي" تورينو بباكورة أهدافه بقميص يوفنتوس (فيديو)

الرياضة

دي لخت يحسم
Globallookpress
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خرج فريق يوفنتوس منتصرا من لقاء "الديربي" أمام جاره تورينو، والذي جرى بينهما اليوم السبت، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 11 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين يوفنتوس بالفضل في انتصاره لمدافعه الهولندي، ماتيس دي ليخت، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 70 من زمن اللقاء على ملعب "أولمبيكو دي تورينو" بمدينة تورينو.

ورفع يوفنتوس رصيده بعد هذا الفوز إلى 29 نقطة، واستعاد صدارة الكالتشيو من إنتر ميلان، الذي رفع رصيده إلى 26 نقطة، عقب فوزه على مضيفه بولونيا بهدفين مقابل هدف واحد، في وقت سابق من اليوم أيضا.

في المقابل، توقف رصيد تورينو عند 11 نقطة، ويشغل المركز الثالث عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT

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