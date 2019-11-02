دخل لاعب نادي الشباب السعودي لكرة القدم، عبد الملك الخيبري، في جدال مع أحد المشجعين، عشية خوض مباراته ضد التعاون، اليوم السبت، في الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقام مشجع بتصوير الخيبري فخطف الأخير هاتفه ورماه أرضا غضبا، ومضى في طريقه.

وعلق الخيبري على الحادثة بعد نهاية المباراة التي انتهت بخسارة فريقه أمام التعاون (1-3)، في حديث للقناة الرياضية: "عند وصولنا إلى الفندق، جاء بعض الجماهير للتصوير معي أنا وزملائي اللاعبين، وحضر مشجع لا يمثل إلا نفسه، إذ كان يصور ويتلفظ علي بألفاظ ليس التلفزيون مكان ذكرها".

وأضاف: "صحيح أن ردة فعلي ليست مناسبة للرأي العام، لذا أنا أعتذر، لكن تصرفي كان ردة فعل لشيء سيئ تعرضت له".

المصدر: وكالات