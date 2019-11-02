التشكيلة الأساسية لمباراة ليفربول ومضيفه أستون فيلا ضمن "البريمير ليغ"

يحل فريق ليفربول ضيفا على فريق أستون فيلا، اليوم السبت، في تمام الساعة (15:00) بتوقيت غرينيتش، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيبدأ دين سميث، المدير الفني لفريق أستون فيلا، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ليفربول:

بينما اختار الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيلة الأساسية التالية "للريدز":

المصدر: "@avfcofficial@LiverpoolFC"