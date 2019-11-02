 
مباشر

التشكيلة الأساسية لمباراة ليفربول ومضيفه أستون فيلا ضمن "البريمير ليغ"

الرياضة

التشكيلة الأساسية لمباراة ليفربول ومضيفه أستون فيلا ضمن
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mnft

يحل فريق ليفربول ضيفا على فريق أستون فيلا، اليوم السبت، في تمام الساعة (15:00) بتوقيت غرينيتش، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيبدأ دين سميث، المدير الفني لفريق أستون فيلا، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ليفربول:

 

بينما اختار الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق  ليفربول، التشكيلة الأساسية التالية "للريدز":

المصدر: "@avfcofficial@LiverpoolFC"

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لص فرنسي يصرخ "الله أكبر" لسرقة أغراض الناس بعد هروبهم