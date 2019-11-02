كلوب يكشف فرص صلاح باللحاق بمواجهة أستون فيلا

ألمح المدير الفني لليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، إلى إمكانية مشاركة نجم "الريدز"، المصري محمد صلاح، في مواجهة أستون فيلا ضمن الجولة الـ11 من "البريميرليغ"، اليوم السبت.

وقال كلوب عن صلاح في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية: "يجب أن يكون بخير، كان عليه القيام بتدريبات فردية".

وأضاف: "أعتقد أن الأمر مزعج بالنسبة له، وليس لي، وعليه أن يتعامل معها، لقد تم علاجها لكنها عادت".

واختتم بالقول: "هذه ليست إصابة حقيقية بهذا المعنى، سمعت هذا (من الطاقم الطبي)، لذلك يجب أن يكون على ما يرام".

Mohamed Salah is expected to be fit for today’s clash with Aston Villa.



Klopp: “I think it is really more annoying for him, not me, that the injury is a bit of fluid [in the ankle] and he has to deal with it. He gets it out and then has to come back out the team." 🇪🇬 pic.twitter.com/FtwYXzpTvm — Anfield Watch (@AnfieldWatch) November 2, 2019

وتعرض صلاح لنفس الإصابة التي عانى منها في الكاحل منذ شهر أمام ليستر سيتي، خلال مباراة توتنهام الأخيرة لحساب منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، ولم يستطع على أثرها إكمال المباراة.

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ولعب صلاح 14 مباراة مع ليفربول منذ انطلاق الموسم لحساب جميع المسابقات، وسجل خلالها ثمانية أهداف وصنع أربعة أخرى.

المصدر: وكالات