أسطورة ناد أوروبي يجهش في البكاء بعد مبادرة جماهيرية مميزة في عيد ميلاده الـ75 (فيديو)

كرم نادي كلوب بروج البلجيكي أسطورته، راؤول لامبرت، بأفضل طريقة للاحتفال ببلوغه عامه الـ75، وذلك قبيل مباراة الفريق على أرضه أمام ستاندر دو لياج، ضمن الجولة الـ12 من الدوري المحلي.

ودعي لاعب النادي السابق لامبرت لتنفيذ ركلة بداية المباراة تكريما له واحتفالا ببلوغه عامه الـ75، ولكنه فوجئ بتشكيل الجماهير للوحة فنية (تيفو) تحمل شعار وألوان النادي وبمنتصفها رقم 9، وهو الرقم الذي كان يحمله أثناء دفاعه عن ألوان الفريق، عندما كان في عز شبابه، وترافق التيفو مع تشجيع كبير من المدرجات قبل أن يتحول رقم 9 في التيفو إلى 75 وهو عمر أسطورة النادي، الذي لم يتمالك نفسه وأجهش في البكاء متأثرها بهذه المفاجأة السعيدة.

Фанаты «Брюгге» трогательно поздравили легенду клуба с 75-летием. Дедушка был так растроган, что натурально не сдержал слез 😢



📹 youtube club brugge pic.twitter.com/kTU1C4XrYq — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) November 2, 2019

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ونفذ لامبرت ركلة بداية المباراة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

يذكر أن لامبرت دافع عن ألوان كلوب بروج بالفترة بين عامي 1962 و1980، وسجل خلالها 216 هدفا في 373 مباراة لعبها مع الفريق في مختلف المسابقات.

المصدر: eurosport.ru