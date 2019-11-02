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والدة رونالدو: المافيا حرمت ابني من الكرة الذهبية

الرياضة

والدة رونالدو: المافيا حرمت ابني من الكرة الذهبية
Globallookpress Anatoliy Medved/Icon Sportswire,
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أكدت ماريا دولوريس أفيرو، والدة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، وجود مافيا تسببت في حرمان ابنها من حصد المزيد من الكرات الذهبية.

وقالت ماريا في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "هناك مافيا تتحكم في كرة القدم، وهي وراء كل ما يحدث، وهي السبب الوحيد في حرمان رونالدو من الفوز بالكرة الذهبية أكثر".

وأضافت: "هذا حدث مع رونالدو لأنه برتغالي ومن ماديرا، لو كان إسبانيا أو إنجليزيا، لما فعلوا ذلك معه".

وشددت بالقول: "رونالدو يستحق الفوز بالكرة الذهبية السادسة، لا أعرف مدى إمكانية حصوله عليها، لكن إذا قمنا بتحليل ما قدمه الموسم الماضي، فهو يستحقها عن جدارة".

وستقدم جائزة الكرة الذهبية لعام 2019 في حفل سيقام يوم 2 ديسمبرالمقبل في العاصمة الفرنسية باريس.

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وحصد رونالدو، جائزة الكرة الذهبية، المقدمة من مجلة فرانس فوتبول، 5 مرات من قبل، بالتساوي مع غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، أيقونة برشلونة.

وفاز لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد ومنتخب كرواتيا بالجائزة العام الماضي.

المصدر: وكالات

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