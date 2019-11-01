ديجون يقلب الطاولة على ضيفه باريس سان جيرمان (فيديو)

مني فريق باريس سان جيرمان بهزيمة مفاجئة على يد مضيفه ديجون (1-2) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وافتتح مهاجم "الأمراء" كيليان مبابي التسجيل مبكرا، في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول. ولكن أصحاب الأرض ردوا الصاع صاعين بتسجيلهم هدفين متتاليين عبر كل من المهاجمين، المغربي منير شويعر، والفنزويلي جوندير كاديس، في الدقيقتين (45 و47) على الترتيب.

وتعرض باريس سان جيرمان، حامل اللقب، للهزيمة الأولى بعد أربعة انتصارات متتالية والثالثة في الموسم، ومع ذلك يتربع على عرش صدارة الدوري، برصيد 27 نقطة، بفارق 8 نقاط أمام أقرب ملاحقيه وصيفه نانت، الذي سيحل ضيفا على بوردو، الأحد المقبل.

في المقابل، حقق ديجون أول انتصار له بعد تعادل وهزيمة على الترتيب، وهو الثالث له فقط في الموسم، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، ويتقدم إلى المركز الثامن عشر، حتى الآن، على سلم ترتيب "ليغ1".

المصدر: وكالات